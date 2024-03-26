Во Франции арестовали почти 200 человек во время массовых антинаркотических рейдов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что более 187 человек были арестованы в рамках масштабных антинаркотических рейдов, которые проводятся в нескольких городах страны.

Его заявление приводит RFI, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, операции были сосредоточены одновременно в Лилле, Лионе, Дижоне и в Парижском регионе.

"Наша цель – арестовать 850 человек. Мы достигли примерно четверти этой цели, если считать Марсель", – отметил Дарманен.

Он также сказал, что правительство хочет показать местным жителям, что серьезно относится к их безопасности.

Министр объявил, что другие операции такого типа будут проведены "в нескольких других городах в ближайшие дни и недели".

Накануне во Франции начались антинаркотические рейды, которые имеют целью продемонстрировать серьезность намерений правительства бороться с наркоторговлей в городах.

Первый рейд в рамках операции состоялся на прошлой неделе в Марселе.

Во время недавней поездки в Марсель президент Эмманюэль Макрон пообещал, что в течение ближайших недель во Франции состоится около 10 подобных операций.

Жертвами вспышки насилия в Марселе, к которым привела деятельность наркобанд, в прошлом году стали 49 человек.