У кількох містах Франції почались антинаркотичні рейди

У Франції в понеділок розпочалися антинаркотичні рейди, які мають на меті продемонструвати серйозність намірів уряду боротися з наркоторгівлею в містах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив французький телеканал BFM-TV.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що поліцейські підрозділи провели рейди і здійснили кілька арештів у північному місті Лілль, а також у Вільнев-д'Аск і Рубе.

Він сказав, що влада збирається "помножити операції, які ми готували місяцями, щоб завдати дуже сильного удару". Операції продовжаться перевірками і обшуками житлових будинків.

Перший рейд в рамках операції відбувся минулого тижня в Марселі.

Він став частиною ширшої боротьби з наркоторгівлею та пов'язаною з нею злочинністю.

Під час нещодавньої поїздки до Марселя президент Емманюель Макрон пообіцяв, що протягом найближчих тижнів у Франції відбудеться близько 10 подібних операцій.

Жертвами спалаху насильства в Марселі, до яких призвела діяльність наркобанд, торік стали 49 осіб.

Нагадаємо, раніше суд у Нідерландах засудив лідера наркокартелю до довічного ув'язнення за серію вбивств.

А бельгійську столицю Брюссель, де розташовані інституції ЄС, нещодавно сколихнула серія перестрілок між бандами наркоторговців.