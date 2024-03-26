Поліція безпеки Фінляндії: Росія залишається найбільшою загрозою для країни

Поліція безпеки Фінляндії Supo вважає, що Росія, як і раніше, залишається найсерйознішою загрозою національній безпеці країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє фінський мовник Yle з посиланням на пресслужбу відомства.

Як зазначили у Supo, РФ відносить Фінляндію до списку так званих "недружніх країн", а також вдається до шпигунства і гібридного впливу.

Загроза російської розвідки та впливу залишається високою, хоча оперативні можливості РФ щодо цього послабилися. У відомстві вважають, що членство в НАТО захистить Фінляндію від найнебезпечніших дій.

У Supo підкреслили, що Росія вже висловила своє невдоволення зміненою зовнішньою політикою і політикою безпеки Фінляндії, наприклад, змінивши методи роботи прикордонної влади на східному кордоні.

Інструментальна імміграція – це для Росії спосіб тримати Фінляндію в напрузі, заявив виконувач обов'язків керівника Supo Теему Турунен.

Місцеве російськомовне населення, за оцінкою Supo, не становить великої загрози для безпеки країни.

За оцінками поліції безпеки, ризик того, що росіяни чинитимуть якийсь суттєвий вплив на фінське суспільство, досить малий.

Загроза терактів у Фінляндії не зросла. Найімовірніша загроза теракту, як і раніше, походить від окремих осіб або невеликих груп, які підтримують крайню праву або радикальну ісламістську ідеологію.

Раніше повідомлялося, що Фінська прикордонна служба почала розслідування близько двох десятків справ, пов'язаних з організацією незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією.

Перед цим міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала Євросоюз виробити спільну відповідь на використання Росією міграції до ЄС як зброї.