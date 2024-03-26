Полиция безопасности Финляндии: Россия остается самой большой угрозой для страны

Полиция безопасности Финляндии Supo считает, что Россия по-прежнему остается самой серьезной угрозой национальной безопасности страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает финский вещатель Yle со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в Supo, РФ относит Финляндию к перечню так называемых "недружественных стран", а также прибегает к шпионажу и гибридному влиянию.

Угроза российской разведки и влияния остается высокой, хотя оперативные возможности РФ в этом отношении ослабли. В ведомстве считают, что членство в НАТО защитит Финляндию от самых опасных действий.

В Supo подчеркнули, что Россия уже выразила свое недовольство измененной внешней политикой и политикой безопасности Финляндии, например, изменив методы работы пограничных властей на восточной границе.

Инструментальная иммиграция – это для России способ держать Финляндию в напряжении, заявил исполняющий обязанности руководителя Supo Теему Турунен.

Местное русскоязычное население, по оценке Supo, не представляет большой угрозы для безопасности страны.

По оценкам полиции безопасности, риск того, что россияне будут оказывать какое-то существенное влияние на финское общество, достаточно мал.

Угроза терактов в Финляндии не возросла. Наиболее вероятная угроза теракта по-прежнему исходит от отдельных лиц или небольших групп, которые поддерживают крайне правую или радикальную исламистскую идеологию.

Ранее сообщалось, что Финская пограничная служба начала расследование около двух десятков дел, связанных с организацией незаконного проникновения в Финляндию через границу с Россией.

Перед этим министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала Евросоюз выработать совместный ответ на использование Россией миграции в ЕС в качестве оружия.