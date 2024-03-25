Макрон назвав цинічними спроби РФ пов'язати з Україною теракти під Москвою

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував заяви лідера РФ Владіміра Путіна, що терористів "ІДІЛ-Хорасан", які здійснили теракт у концертній залі Crocus City Hall під Москвою, нібито була готова переправити через кордон "українська сторона".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Я думаю, що було б цинічно і контрпродуктивно для самої Росії та безпеки її громадян використовувати цей контекст, щоб спробувати обернути його проти України", – зазначив Макрон.

За його словами, французька розвідка вказує на те, що саме філія угруповання "Ісламська держава" несе відповідальність за теракт у Підмосковному регіоні РФ.

"Інформація, яка є у нас... а також у наших основних партнерів, вказує на те, що саме підрозділ "Ісламської держави" спровокував цю атаку", – заявив Макрон, маючи на увазі "ІДІЛ-Хорасан".

Водночас президент вказав, що філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в концертній залі Crocus City Hall у Підмосковному регіоні РФ, здійснила кілька спроб атак на території Франції.

Нагадаємо, минулої п'ятниці група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі в місті Красногорськ перед початком концерту гурту "Пікнік". Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 137 людей.

Напередодні у Франції після подій у Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

У Німеччині також попереджають про гостру загрозу з боку терористів-ісламістів.