Кэмерон отреагировал на заявления РФ, что Запад и Украина причастны к теракту под Москвой

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прокомментировал заявления из Москвы, что западные страны и Украина якобы причастны к теракту в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье.

Как пишет "Европейская правда", свой комментарий он опубликовал в Twitter (X).

"Заявления России о причастности Запада и Украины к теракту в Crocus City Hall является полной чушью", – отметил глава МИД.

Russia’s claims about the West and Ukraine on the Crocus City Hall attack are utter nonsense.



We support US statements which make clear that Daesh bears sole responsibility for this attack.