Президент Чехії: Хто б не стояв за терактом у РФ, тероризм у всіх його формах – огидний

Президент Чехії Петр Павел прокоментував теракт у концертній залі Crocus City Hall під Москвою наприкінці минулого тижня, закликавши, аби його розслідування не використовувалось у політичних цілях.

Про це йдеться в заяві Павела, наданій інформагентству ČTK, повідомляє "Європейська правда".

Як наголосив чеський президент, "хто б не стояв за цим нападом (у Crocus City Hall. – Ред.) і якими б не були його мотиви, тероризм у всіх його формах огидний".

"Важливо, щоб розслідування не було використано в політичних цілях, але щоб справжні винуватці та їхні мотиви були виявлені", – додав Павел.

Нагадаємо, минулої п'ятниці група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі в місті Красногорськ перед початком концерту гурту "Пікнік". Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 137 людей.

Ще 22 березня, в день теракту, Міністерство закордонних справ Чехії засудило його та висловило співчуття постраждалим, а в подальші дні до цієї заяви долучились спікери чеського парламенту та прем’єр-міністр.

Водночас президент Франції Емманюель Макрон назвав цинічними спроби РФ пов'язати з Україною теракти під Москвою.