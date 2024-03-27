Україна та Швеція хочуть "якнайшвидше" почати переговори про безпекову угоду

Україна та Швеція вважають, що потрібно "якнайшвидше" розпочати перемовини про укладення двосторонньої угоди про співпрацю в безпековій сфері.

Про це йшлося у розмові заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви з радником із питань національної безпеки Швеції Генріком Ландерхольмом, повідомили в пресслужбі ОПУ.

Жовква та Ландерхольм обговорили поточну безпекову ситуацію в Україні з огляду на нещодавні масовані удари по цивільній та критичній інфраструктурі з боку Російської Федерації, зокрема балістичними ракетами.

"Співрозмовники обмінялися думками щодо укладення двосторонньої угоди між Україною та Королівством Швеція про співпрацю в безпековій сфері та погодилися з необхідністю якнайшвидшого початку переговорного процесу між командами двох країн", – йдеться у повідомленні ОПУ.

Швеція нещодавно стала 32 членом НАТО та підтримує євроатлантичні прагнення України.

Нагадаємо, протягом березня Україна почала перемовини про двосторонню безпекову угоду з Латвією, Естонією, Грецією, Іспанією.

Вже підписані угоди з низкою країн – Британією, Францією, Німеччиною, Канадою, Нідерландами, Італією, Данією.

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