Украина и Швеция хотят "как можно быстрее" начать переговоры о соглашении по безопасности

Украина и Швеция считают, что нужно "как можно быстрее" начать переговоры о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом шла речь в разговоре заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы с советником по вопросам национальной безопасности Швеции Генриком Ландерхольмом, сообщили в пресс-службе ОПУ.

Жовква и Ландерхольм обсудили текущую ситуацию в Украине с учетом недавних массированных ударов по гражданской и критической инфраструктуре со стороны Российской Федерации, в частности баллистическими ракетами.

"Собеседники обменялись мнениями о заключении двустороннего соглашения между Украиной и Королевством Швеция о сотрудничестве в сфере безопасности и согласились с необходимостью как можно быстрее начать переговорный процесс между командами двух стран", – говорится в сообщении ОПУ.

Швеция недавно стала 32 членом НАТО и поддерживает евроатлантические устремления Украины.

Напомним, в течение марта Украина начала переговоры о двустороннем соглашении по безопасности с Латвией, Эстонией, Грецией, Испанией.

Уже подписаны соглашения с рядом стран – Британией, Францией, Германией, Канадой, Нидерландами, Италией, Данией.

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