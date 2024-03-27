У Сеймі Литви не виключили, що Науседі може загрожувати імпічмент

Віцеспікер Сейму Литви Паулюс Саударгас не виключає, що президенту Гітанасу Науседі може загрожувати імпічмент.

Його заяву наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Коментарі Саударгаса з'явилися після публікації висновків парламентської комісії, в яких йшлося, що розвідувальне агентство надавало переваги Гітанасу Науседі, коли він балотувався на пост президента у 2019 році.

Однак, за його словами, Конституційний суд має оцінити, чи порушив президент свою присягу, відмовившись давати свідчення перед парламентською комісією.

"Мабуть, є така ймовірність (імпічменту. – Ред.)… Порушив він присягу чи ні, сам Сейм відповісти не може, це може зробити Конституційний суд. Це один зі способів", – зазначив Саударгас.

Водночас він підкреслив, що депутати ще мають затвердити висновки комісії, яка розглянула історію інформатора Департаменту держбезпеки.

"Можливо, ще якісь відповіді будуть представлені публічно або під час розгляду в Сеймі, і тоді ми побачимо, куди рухається ця ситуація. Я б не виключав жодних сценаріїв", – додав Саударгас.

За даними комісії, директор Департаменту держбезпеки Дарюс Яунішкіс перед виборами 2019 року збирав інформацію – дані розвідки та контррозвідки – про оточення Науседи, який мав намір брати участь у виборах. Йшлося про його членів команди, штабу та спонсорів.

Про це департамент нібито попросив сам Науседа або ж надійшло прохання за його дорученням.

Науседа відмовився давати показання у розслідуванні комісії, чим, згідно з висновком парламентарів, порушив присягу.

В офісі президента Литви заявили, що розслідування є політичним і спрямованим на вплив на результати президентських виборів у травні.

Науседа залишається лідером в опитуваннях за менш ніж два місяці до виборів президента в країні і ще більше відривається від конкурентів.

Останні опитування свідчили, що Науседа поступово нарощує свою підтримку на президентських виборах.