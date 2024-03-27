В Сейме Литвы не исключили, что Науседе может грозить импичмент

Вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас не исключает, что президенту Гитанасу Науседе может грозить импичмент.

Его заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Комментарии Саударгаса появились после публикации выводов парламентской комиссии, в которых говорилось, что разведывательное агентство предоставляло преимущества Гитанасу Науседе, когда он баллотировался на пост президента в 2019 году.

Однако, по его словам, Конституционный суд должен оценить, нарушил ли президент свою присягу, отказавшись давать показания перед парламентской комиссией.

"Видимо, есть такая вероятность (импичмента. – Ред.)... Нарушил он присягу или нет, сам Сейм ответить не может, это может сделать Конституционный суд. Это один из способов", – отметил Саударгас.

В то же время он подчеркнул, что депутаты еще должны утвердить выводы комиссии, которая рассмотрела историю информатора Департамента госбезопасности.

"Возможно, еще какие-то ответы будут представлены публично или во время рассмотрения в Сейме, и тогда мы увидим, куда движется эта ситуация. Я бы не исключал никаких сценариев", – добавил Саударгас.

По данным комиссии, директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис перед выборами 2019 года собирал информацию – данные разведки и контрразведки – об окружении Науседы, который намеревался участвовать в выборах. Речь шла о его членах команды, штаба и спонсорах.

Об этом департамент якобы попросил сам Науседа или же поступила просьба по его поручению.

Науседа отказался давать показания в расследовании комиссии, чем, согласно заключению парламентариев, нарушил присягу.

В офисе президента Литвы заявили, что расследование является политическим и направленным на влияние на результаты президентских выборов в мае.

Науседа остается лидером в опросах за менее чем два месяца до выборов президента в стране и еще больше отрывается от конкурентов.

Последние опросы свидетельствовали, что Науседа постепенно наращивает свою поддержку на президентских выборах.