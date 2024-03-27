Президент Литвы отреагировал на обвинения парламентской комиссии

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал выводы парламентской комиссии о помощи со стороны разведывательных служб, когда он баллотировался на пост президента в 2019 году.

Заявление Науседы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Он опроверг данные о том, что давал кому-то указания по сбору информации о своем окружении перед выборами.

"Я не мог никому давать никаких задач, потому что я был обычным гражданином, безработным Гитанасом Науседой, который решил баллотироваться в президенты. Попробуйте прийти с улицы в Департамент государственной безопасности и дать им такое задание. Ответ будет очень четким", – сказал литовский президент.

По его словам, многие выводы комиссии вызывают у него "очень и очень серьезные сомнения".

В частности, сказал Науседа, в то время, когда ему был представлен список вопросов, комиссия и ее председатель заявили, что выводы уже пишутся.

"Это, очевидно, означает, что комиссия уже сделала свои выводы, которые, наверное, были известны с самого начала работы комиссии. Это комиссия, которая была создана, наверное, за полгода до президентских выборов с очень четкой целью – дискредитировать", – подчеркнул он.

По данным комиссии, директор Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис перед выборами 2019 года собирал информацию – данные разведки и контрразведки – об окружении Науседы, который намеревался участвовать в выборах. Речь шла о его членах команды, штаба и спонсорах.

Об этом департамент якобы попросил сам Науседа или же поступила просьба по его поручению.

Науседа отказался давать показания в расследовании комиссии, чем, согласно заключению парламентариев, нарушил присягу.

В офисе президента Литвы заявили, что расследование является политическим и направленным на влияние на результаты президентских выборов в мае.

В то же время вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас не исключает, что президенту Гитанасу Науседе может грозить импичмент.