Польща планує подвоїти внесок на чеську ініціативу з купівлі снарядів для України

Польща планує подвоїти внесок на чеську ініціативу з придбання артилерійських боєприпасів для України.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Риги.

Сікорський сказав, що Польща подвоїть свій внесок на ініціативу Чехії з придбання боєприпасів для України, які Прага знайшла можливість купити у третіх країнах.

Міністр зазначив, що Польща і Латвія поділяють однакові позиції щодо безпекової ситуації у регіоні і в обох країнах розуміють важливість більших інвестицій в оборону та підтримку України.

"Якби усі робили те, що роблять Польща і Латвія, Україна була би у значно кращому становищі", – додав він.

Сікорський також наголосив, що схвалення нової допомоги для України від США, що затримується вже пів року через суперечки у Конгресі, є терміновим і вкрай необхідним кроком.

Нагадаємо, Польща оголосила про приєднання до чеської ініціативи в середині березня. Тоді Сікорський не став назвати суму, яку виділяє Варшава.

Серед останніх свої внески на ініціативу Праги з купівлі боєприпасів для України оголосили Словенія та Ісландія.