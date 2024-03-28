Кулеба і глава МЗС Данії разом закликали партнерів підтримати інвестиції в Україну

Міністри закордонних справ України і Данії Дмитро Кулеба та Ларс Люкке Расмуссен разом закликали партнерів сприяти інвестиціям приватних компаній в Україну, щоб допомогти їй відновлюватися і розвиватися, попри пов’язані з війною ризики.

Як пише "Європейська правда", спільна колонка міністрів вийшла у Bloomberg.

Міністри зазначають, що за роки повномасштабної війни Україна отримала від партнерів багатомільярдну допомогу, яка була вкрай важливою і допомогла вистояти. Втім, для того, щоб Україна могла далі відбудовуватися, розвиватися і ставала самодостатньою державою, лише державної допомоги від дружніх країн буде недостатньо.

Вони акцентують, що Україна не хоче бути залежною від донорів країною після війни, і Україна має знання та ресурси для того, щоб бути самодостатньою і розвиненою економікою, та здійснює реформи у рамках підготовки до вступу у ЄС.

"Росія налаштована чинити перешкоди всьому цьому. Росія б’є по українських підприємствах, цивільній та комерційній інфраструктурі, намагаючись зламати економічний хребет країни. Ми не збираємося допустити цього", – наголосили міністри.

Вони зазначають, що Данія вже стала лідером із залучення комерційної підтримки для України, зокрема через спеціальний фонд підтримки України, який пропонує багато інструментів комерційного фінансування і покриває ризики для компаній, які інвестують в Україну і торгують з Україною. Таких тепер понад сотня.

Як приклад наводять роботу данського Фонду експорту та інвестицій (EIFO), який запропонував 100% покриття ризиків данським компаніям, які працюють з Україною, та пропонує фінансування і вигідні позики українським партнерам. Це дозволяє створювати робочі місця в обох країнах та заохочує данський бізнес заходити в Україну з перспективою працювати тут у майбутньому.

Міністри нагадали, що для Данії це не перший прецедент – після початку падіння "залізної завіси" у Європі в останні роки існування СРСР Данія так само допомогла своєму бізнесу заходити у країни Центрально-Східної Європи.

"Ми сподіваємося, що успішний приклад Данії може надихнути більше країн та приватних компаній доєднуватися. Державне фінансування має ключову вагу для страхування приватних інвесторів… А кожна нова можливість для української компанії – це крок до перемоги і самодостатності України", – зазначають Кулеба і Расмуссен.

Нагадаємо, Данія – серед країн, які вже підписали двосторонню безпекову угоду з Україною, вона стала першою такою країною за межами G7. У березні Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 336,6 млн доларів.