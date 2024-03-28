Кулеба и глава МИД Дании вместе призвали партнеров поддержать инвестиции в Украину

Министры иностранных дел Украины и Дании Дмитрий Кулеба и Ларс Люкке Расмуссен вместе призвали партнеров способствовать инвестициям частных компаний в Украину, чтобы помочь ей восстанавливаться и развиваться, несмотря на связанные с войной риски.

Как пишет "Европейская правда", совместная колонка министров вышла в Bloomberg.

Министры отмечают, что за годы полномасштабной войны Украина получила от партнеров многомиллиардную помощь, которая была крайне важной и помогла выстоять. Впрочем, для того чтобы Украина могла дальше отстраиваться, развиваться и становилась самодостаточным государством, только государственной помощи от дружественных стран будет недостаточно.

Они акцентируют, что Украина не хочет быть зависимой от доноров страной после войны, и у нее есть знания и ресурсы для того, чтобы быть самодостаточной и развитой экономикой и проводить реформы в рамках подготовки к вступлению в ЕС.

"Россия настроена препятствовать всему этому. Россия бьет по украинским предприятиям, гражданской и коммерческой инфраструктуре, пытаясь сломать экономический хребет страны. Мы не собираемся допустить этого", – подчеркнули министры.

Они отмечают, что Дания уже стала лидером по привлечению коммерческой поддержки для Украины, в частности через специальный фонд поддержки Украины, предлагающий много инструментов коммерческого финансирования и покрывающий риски компаний, которые инвестируют в Украину и торгуют с Украиной. Таких теперь более сотни.

В качестве примера приводят работу датского Фонда экспорта и инвестиций (EIFO), который предложил 100% покрытие рисков датским компаниям, работающим с Украиной, и предлагает финансирование и выгодные займы украинским партерам. Это позволяет создавать рабочие места в обеих странах и поощряет датский бизнес заходить в Украину с перспективой работать здесь в будущем.

Министры напомнили, что для Дании это не первый прецедент – после начала падения "железного занавеса" в Европе в последние годы существования СССР Дания так же помогла своему бизнесу заходить в страны Центрально-Восточной Европы.

"Мы надеемся, что успешный пример Дании может вдохновить больше стран и частных компаний присоединяться. Государственное финансирование имеет ключевой вес для страхования частных инвесторов... А каждая новая возможность для украинской компании – это шаг к победе и самодостаточности Украины", – отмечают Кулеба и Расмуссен.

Напомним, Дания – среди стран, которые уже подписали двустороннее соглашение по безопасности с Украиной, она стала первой такой страной за пределами G7. В марте Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 336,6 млн долларов.