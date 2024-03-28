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Новый пакет помощи от Германии: боеприпасы, дроны и машины разминирования

Новости — Четверг, 28 марта 2024, 15:35 — Андрей Синявский

Германия объявила о новой партии военной помощи Украине, в которую, в частности, вошли артиллерийские и танковые боеприпасы, дроны и машины разминирования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает правительство ФРГ.

В новой партии помощи Украина получила 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм из запасов Бундесвера и произведенных на немецких заводах, боеприпасы к танкам Leopard 2A6, а также 14 разведывательных БпЛА Vector и 30 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun.

Кроме того, ФРГ передала 5 гусеничных ремонтно-эвакуационных машин Warthog, 9 гусеничных командных машин-вездеходов Warthog, 6 машин разминирования WISENT 1, 2 мостоукладчика BEAVER, один инженерный БРЭМ Bergepanzer 2, один БРЭМ 2A1 Dachs, 9 минных тралов, 3 автомобиля для охраны границы и 6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros.

В пакете также упоминаются система наблюдения SATCOM, 330 инфракрасных камер, 2 056 гранатометов RGW90 Matador и 70 гранатометов GMG, 3 тысячи маскировочных сеток, 2 тысячи пончо и 2 аварийные электрогенераторы.

Также правительство Германии обновило перечень помощи, которую планирует предоставить Украине в будущем. Там появились ракеты к системам ЗРК Patriot, 20 боевых бронемашин Marder и другое оборудование.

Ранее сообщалось, что Германия в ближайшие дни планирует передать Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов из арсеналов Бундесвера.

Перед этим Германия объявила, что подготовила новый пакет военной помощи для Украины приблизительной стоимостью 500 млн евро.

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