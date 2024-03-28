Спікер парламенту Грузії і далі не планує дозволяти депутатам відвідувати ув'язненого Саакашвілі

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що і далі не планує дозволяти депутатам відвідувати ув’язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Папуашвілі прокоментував вимоги опозиції щодо допуску до ув’язненого Саакашвілі, який і далі перебуває у приватній медичній клініці "Вівамед". Спікер заявив, що заборонив депутатам зустрічі з експрезидентом, "щоб вони його емоційно не втомлювали".

"Факт, що результати хороші і, судячи з усього, Міхеїл Саакашвілі вилікувався від невиліковної хвороби, як він сам заявляв", – заявив Папуашвілі.

У Грузії депутати можуть без спецдозволів відвідувати пенітенціарні заклади на території країни, але потребують для цього погодження спікера. Папуашвілі з грудня 2022 року заборонив депутатам візити до Саакашвілі.

Лідери партії експрезидента "Єдиний національний рух" неодноразово просили переглянути це рішення, а одна депутатка подала на нього в суд. Позов прийняли до розгляду, але засідання у справі досі не призначені.

Нагадаємо, грузинська влада почала вимагати від України видати урядовців, які отримали українське громадянство разом із Саакашвілі.

Про те, чому ця вимога з’явилася саме зараз і що може за нею стояти, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".