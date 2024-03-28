Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что и дальше не планирует позволять депутатам посещать заключенного экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Папуашвили прокомментировал требования оппозиции о допуске к заключенному Саакашвили, который по-прежнему находится в частной медицинской клинике "Вивамед". Спикер заявил, что запретил депутатам встречи с экс-президентом, "чтобы они его эмоционально не утомляли".

"Факт, что результаты хорошие и, судя по всему, Михеил Саакашвили вылечился от неизлечимой болезни, как он сам заявлял", – заявил Папуашвили.

В Грузии депутаты могут без спецразрешений посещать пенитенциарные учреждения на территории страны, но требуют для этого согласования спикера. Папуашвили с декабря 2022 года запретил депутатам визиты к Саакашвили.

Лидеры партии экс-президента "Единое национальное движение" неоднократно просили пересмотреть это решение, а один депутат подала на него в суд. Иск приняли к рассмотрению, но заседания по делу до сих пор не назначены.

Напомним, грузинские власти начали требовать от Украины выдать чиновников, которые получили украинское гражданство вместе с Саакашвили.

О том, почему это требование появилось именно сейчас и что может за ним стоять, смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".