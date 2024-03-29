Нидерланды летом развернут системы Patriot в Литве

Этим летом Нидерланды развернут в Литве системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

Системы будут находиться в Литве несколько недель для учений.

"В рамках ротационной модели противовоздушной обороны НАТО Нидерланды организуют в Литве учения, которые будут особенно важными для укрепления совместной противовоздушной обороны на восточном фланге Альянса", – говорится в сообщении.

Литовское Минобороны поблагодарило своих коллег из Нидерландов за это решение.

Как известно, в воскресенье на юге Литвы начались недельные командные учения армейской бригады Gelezinis Vilkas – "Железный волк".

На прошлой неделе в Литве провели учения для служб чрезвычайных ситуаций по сценарию реагирования на утечку радиации с белорусской АЭС. Похожие учения проводили и в предыдущем году.