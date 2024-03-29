Суд Нідерландів заблокував депортацію 95 іноземців, які втекли від війни в Україні

Окружний суд нідерландського міста Утрехт розпорядився призупинити процедуру депортації стосовно 95 громадян третіх країн, які в’їхали до Нідерландів з України як біженці від війни після 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Іноземці на момент повномасштабного російського вторгнення мали посвідку на проживання в Україні. Вони виїхали до Нідерландів і отримали захист нарівні з українськими біженцями.

Раніше нідерландський уряд ухвалив рішення припинити приймання громадян третіх країн у зв’язку з війною в Україні.

Цей крок підтримав найвищий адміністративний суд країни, в результаті чого з 4 березня такі іноземці більше не мали права перебувати в Нідерландах. Їм дали чотири тижні на виїзд із країни – термін спливав наступного тижня.

Іноземці вирішили оскаржити рішення уряду Нідерландів у судах, позаяк стверджували, що їхні особисті обставини не враховувались. Частина з них, зокрема й в Утрехті, стали на бік влади.

Та позаяк громадяни третіх країн подали апеляцію, а суд Утрехта не встигне розглянути її до строку депортації, він розпорядився призупинити цей процес. Тим не менш, на час апеляції іноземці втратять право на роботу в Нідерландах.

Минулого року країни ЄС домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Загалом із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Нідерландів прибули понад 100 тисяч українських біженців. Влада раніше визнавала, що місць для їхнього розселення бракує.