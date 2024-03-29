Суд Нидерландов заблокировал депортацию 95 иностранцев, сбежавших от войны в Украине

Окружной суд нидерландского города Утрехт распорядился приостановить процедуру депортации в отношении 95 граждан третьих стран, которые въехали в Нидерланды из Украины как беженцы от войны после 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Иностранцы на момент полномасштабного российского вторжения имели вид на жительство в Украине. Они выехали в Нидерланды и получили защиту наравне с украинскими беженцами.

Ранее нидерландское правительство приняло решение прекратить прием граждан третьих стран в связи с войной в Украине.

Этот шаг поддержал высший административный суд страны, в результате чего с 4 марта такие иностранцы больше не имели права находиться в Нидерландах. Им дали четыре недели на выезд из страны – срок истекал на следующей неделе.

Иностранцы решили обжаловать решение правительства Нидерландов в судах, поскольку утверждали, что их личные обстоятельства не учитывались. Часть из них, в том числе и в Утрехте, стали на сторону власти.

Но поскольку граждане третьих стран подали апелляцию, а суд Утрехта не успеет рассмотреть ее до срока депортации, он распорядился приостановить этот процесс. Тем не менее, на время апелляции иностранцы потеряют право на работу в Нидерландах.

В прошлом году страны ЕС договорились продлить механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Нидерланды прибыли более 100 тысяч украинских беженцев. Власти ранее признавали, что мест для их расселения не хватает.