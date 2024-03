Британія вдруге скинула з повітря гуманітарну допомогу для жителів Гази

Королівські військово-повітряні сили Великої Британії 29 березня завершили другу операцію зі скидання з повітря необхідної допомоги в сектор Гази.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Twitter (X) міністр оборони Британії Грант Шаппс.

За словами Шаппса, за тиждень британська авіація скинула з повітря понад 20 тонн гумдопомоги.

"Ми продовжимо використовувати всі можливості для доставки допомоги повітряним, морським і наземним транспортом", – запевнив британський міністр.

The @RoyalAirForce has today successfully completed its second air drop of essential aid to Gaza.



Thanks to everyone involved for making sure this essential humanitarian aid gets to the people who need it most. More than 20 tonnes of aid has been dropped this week.



We will… pic.twitter.com/vPJk3OoBEC