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Британія вдруге скинула з повітря гуманітарну допомогу для жителів Гази

Новини — П'ятниця, 29 березня 2024, 22:41 — Олег Павлюк

Королівські військово-повітряні сили Великої Британії 29 березня завершили другу операцію зі скидання з повітря необхідної допомоги в сектор Гази.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Twitter (X) міністр оборони Британії Грант Шаппс.

За словами Шаппса, за тиждень британська авіація скинула з повітря понад 20 тонн гумдопомоги.

"Ми продовжимо використовувати всі можливості для доставки допомоги повітряним, морським і наземним транспортом", – запевнив британський міністр.

Уперше допомогу з повітря в сектор Гази британська авіація скинула 26 березня. Тоді йшлось про вантаж загальною масою понад 10 тонн.

Також гумдопомогу з літаків скидали зокрема США, Франція та Іспанія, до цих зусиль хоче долучитись і Німеччина.

Повітряний шлях є більш небезпечним за сухопутні чи морські коридори, але деякі західні країни вирішили до нього вдатись через блокування Ізраїлем інших маршрутів до Гази.

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