Британія вперше з повітря скинула гумдопомогу для Гази

Королівські військово-повітряні сили (ВПС) Великої Британії вперше доставили понад 10 тонн продовольства в Газу в межах міжнародних зусиль з надання життєво необхідної допомоги цивільному населенню.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні уряду країни.

Допомога, яку десантували Королівські ВПС, складається з води, рису, олії, борошна, консервів та дитячого харчування.

Британський міністр оборони Грант Шаппс санкціонував повітряне десантування, побачивши зменшення загрози для військової місії та ризику для цивільного населення.

Зазначають, що літак RAF A400M вилетів з Йорданії, щоб доставити допомогу вздовж північного узбережжя Гази. Британський персонал тісно співпрацював з Королівськими ВПС Йорданії над плануванням та проведенням цієї місії.

"Сьогоднішнє повітряне десантування забезпечило ще один спосіб доставки гуманітарної допомоги, і я дякую особовому складу ВПС, залученому до цієї важливої місії, а також нашим йорданським партнерам за їхнє лідерство", – заявив Шаппс.

Велика Британія також зосереджена на забезпеченні можливості доставки більшої кількості допомоги в Газу наземним шляхом, тісно співпрацюючи з тією ж Йорданією.

Раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс не дозволив скидання допомоги з повітря до сектора Гази за прикладом інших країн через ризики для цивільного населення.

Президент США Джо Байден 1 березня оголосив, що Штати почнуть скидати продовольчу допомогу населенню сектора Гази з повітря на тлі поглиблення гуманітарної кризи й ускладнення доставки допомоги наземним шляхом.

Він також доручив американським військовим створити тимчасовий порт на узбережжі Гази, щоб полегшити гуманітарну кризу в секторі, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Нещодавно стало відомо, що Військово-повітряні сили Німеччини долучаться до операції зі скидання з повітря гуманітарної допомоги в сектор Гази.