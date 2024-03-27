Іспанія з повітря скинула 26 тонн гумдопомоги в Газу

Іспанські військові літаки в середу скинули 26 тонн гуманітарної допомоги палестинцям в секторі Гази, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє МЗС країни.

В межах операції, що проводилася в координації з Йорданією та яку також фінансував ЄС, доставили понад 11 тисяч продовольчих пайків, щоб полегшити "катастрофічний рівень продовольчої безпеки", з яким стикаються до 1,1 мільйона людей в Газі, йдеться в повідомленні відомства.

Joint operation of @SpainMFA and @Defensagob to deliver humanitarian aid to Gaza.



A new shipment of aid @AECID_es leaves today from the Zaragoza Air Base with 23 tons of food destined for the civilian population suffering the serious consequences of the war. pic.twitter.com/50dWdac1bs March 26, 2024

"Іспанія наполягає на відкритті наземних контрольно-пропускних пунктів як на необхідному заході для уникнення голоду", – додали в МЗС.

Відомство також підтвердило свою прихильність підтримці Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA) попри те, що кількох його співробітників запідозрили в причетності до нападу ХАМАС на Ізраїль.

Напередодні Королівські військово-повітряні сили (ВПС) Великої Британії вперше доставили понад 10 тонн продовольства в Газу в межах міжнародних зусиль з надання життєво необхідної допомоги цивільному населенню.

Президент США Джо Байден 1 березня оголосив, що Штати почнуть скидати продовольчу допомогу населенню сектора Гази з повітря на тлі поглиблення гуманітарної кризи й ускладнення доставки допомоги наземним шляхом.

Нещодавно стало відомо, що Військово-повітряні сили Німеччини долучаться до операції зі скидання з повітря гуманітарної допомоги в сектор Гази.

Допомога населенню в секторі Гази зараз також надається морським шляхом.