Іспанія з повітря скинула 26 тонн гумдопомоги в Газу

Іспанські військові літаки в середу скинули 26 тонн гуманітарної допомоги палестинцям в секторі Гази, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє МЗС країни.

В межах операції, що проводилася в координації з Йорданією та яку також фінансував ЄС, доставили понад 11 тисяч продовольчих пайків, щоб полегшити "катастрофічний рівень продовольчої безпеки", з яким стикаються до 1,1 мільйона людей в Газі, йдеться в повідомленні відомства.

Joint operation of @SpainMFA and @Defensagob to deliver humanitarian aid to Gaza.



A new shipment of aid @AECID_es leaves today from the Zaragoza Air Base with 23 tons of food destined for the civilian population suffering the serious consequences of the war. pic.twitter.com/50dWdac1bs