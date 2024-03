Британия во второй раз сбросила с воздуха гуманитарную помощь для жителей Газы

Королевские военно-воздушные силы Великобритании 29 марта завершили вторую операцию по сбросу с воздуха необходимой помощи в сектор Газы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter (X) министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

По словам Шаппса, за неделю британская авиация сбросила с воздуха более 20 тонн гумпомощи.

"Мы продолжим использовать все возможности для доставки помощи воздушным, морским и наземным транспортом", – заверил британский министр.

The @RoyalAirForce has today successfully completed its second air drop of essential aid to Gaza.



Thanks to everyone involved for making sure this essential humanitarian aid gets to the people who need it most. More than 20 tonnes of aid has been dropped this week.



