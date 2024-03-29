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Британия во второй раз сбросила с воздуха гуманитарную помощь для жителей Газы

Новости — Пятница, 29 марта 2024, 22:41 — Олег Павлюк

Королевские военно-воздушные силы Великобритании 29 марта завершили вторую операцию по сбросу с воздуха необходимой помощи в сектор Газы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter (X) министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

По словам Шаппса, за неделю британская авиация сбросила с воздуха более 20 тонн гумпомощи.

"Мы продолжим использовать все возможности для доставки помощи воздушным, морским и наземным транспортом", – заверил британский министр.

Впервые помощь с воздуха в сектор Газа британская авиация сбросила 26 марта. Тогда речь шла о грузе общей массой более 10 тонн.

Также гумпомощь с самолетов сбрасывали в частности США, Франция и Испания, к этим усилиям хочет присоединиться и Германия.

Воздушный путь является более опасным, чем сухопутные или морские коридоры, но некоторые западные страны решили к нему прибегнуть из-за блокирования Израилем других маршрутов в Газу.

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