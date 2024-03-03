Глава МЗС Чехії та його делегація застрягли в Індії через несправність літака

Делегація міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського застрягла в індійському Мумбаї, повертаючись з Японії, через технічну несправність літака.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Інформацію про це підтвердив речник МЗС Чехії Даніель Дрейк.

Ліпавський, якого супроводжували представники близько десяти компаній та установ, здійснював майже двотижневий візит до Індії, Австралії та Японії.

За словами речника чеського МЗС, делегація перебуває в Мумбаї через технічну несправність літака.

"Ми чекаємо на прибуття запасного літака, який вже в дорозі", – сказав Дрейк.

Нагадаємо, у січні літак із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок на шляху до африканської країни Джибуті здійснив незаплановану посадку в Саудівській Аравії після того, як йому не дозволили пролетіти над територією Еритреї.

У серпні 2023 року Бербок була змушена скасувати візит до Австралії через технічну несправність літака.