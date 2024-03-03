Глава МИД Чехии и его делегация застряли в Индии из-за неисправности самолета
Делегация министра иностранных дел Чехии Яна Липавского застряла в индийском Мумбаи, возвращаясь из Японии, из-за технической неисправности самолета.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.
Информацию об этом подтвердил представитель МИД Чехии Даниэль Дрейк.
Липавский, которого сопровождали представители около десяти компаний и учреждений, осуществлял почти двухнедельный визит в Индию, Австралию и Японию.
По словам представителя чешского МИД, делегация находится в Мумбаи из-за технической неисправности самолета.
"Мы ждем прибытия запасного самолета, который уже в пути", – сказал Дрейк.
Напомним, в январе самолет с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на пути в африканскую страну Джибути совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии после того, как ему не разрешили пролететь над территорией Эритреи.
В августе 2023 года Бербок была вынуждена отменить визит в Австралию из-за технической неисправности самолета.