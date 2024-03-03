Глава МИД Чехии и его делегация застряли в Индии из-за неисправности самолета

Делегация министра иностранных дел Чехии Яна Липавского застряла в индийском Мумбаи, возвращаясь из Японии, из-за технической неисправности самолета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

Информацию об этом подтвердил представитель МИД Чехии Даниэль Дрейк.

Липавский, которого сопровождали представители около десяти компаний и учреждений, осуществлял почти двухнедельный визит в Индию, Австралию и Японию.

По словам представителя чешского МИД, делегация находится в Мумбаи из-за технической неисправности самолета.

"Мы ждем прибытия запасного самолета, который уже в пути", – сказал Дрейк.

Напомним, в январе самолет с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на пути в африканскую страну Джибути совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии после того, как ему не разрешили пролететь над территорией Эритреи.

В августе 2023 года Бербок была вынуждена отменить визит в Австралию из-за технической неисправности самолета.