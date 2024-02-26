Поляків попередили про масове пересування військової техніки через навчання НАТО

Польська поліція попередила, що у рамках польської гілки масштабних навчань НАТО на дорогах країни може спостерігатися велика кількість військової техніки і на таких ділянках рух може бути ускладнено.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Поліція нагадала, що у Польщі йдуть навчання Dragon-24, які є частиною більших маневрів Steadfast Defender-24.

"Найближчими днями можлива присутність військових колон на дорогах та ускладнений рух. Колони будуть супроводжуватися військовою поліцією і відповідними підрозділами польської армії у співпраці з поліцією", – зазначили у повідомленні.

Це вже не перше подібне оголошення за останній час. Громадян закликали також утриматися від зйомок техніки і повідомлень про те, що, де та в якій кількості вони спостерігали.

Навчання Steadfast Defender називають найбільшими навчаннями НАТО з 1988 року, у маневрах візьмуть участь 90 тисяч військових з усіх членів НАТО і Швеції, яка за крок до набуття повноправного членства.

Маневри почалися ще 24 січня і триватимуть до кінця травня, більшість заходів відбудеться у країнах Центральної Європи.

У польській частині навчань будуть задіяні близько 15 тисяч польських військових та 5 тисяч союзницьких, разом із 3500 одиницями техніки з 10 країн НАТО.