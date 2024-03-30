Президент Болгарії визначився з кандидатом на пост глави тимчасового уряду

Президент Болгарії Румен Радев обрав голову Рахункової палати Дімітара Главчева кандидатом на посаду виконувача обов'язків прем'єр-міністра.

Про це стало відомо пізно ввечері в п'ятницю, 29 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Дневник".

Радев зустрінеться з Главчевим вже в суботу, щоб доручити йому запропонувати склад кабінету міністрів.

Дімітар Главчев

Зустрічі з потенційними кандидатами на визначену конституцією посаду Радев проводив протягом останніх півтора днів одразу після того, як партія "Є такий народ" прийняла і повернула третій мандат на формування уряду.

Зазначається, що швидкість формування тимчасового уряду тепер залежатиме від виконувача обов’язків прем’єра.

Дімітар Главчев є головою Рахункової палати. До цього він був депутатом від партії ГЄРБ у кількох парламентах. Він також обіймав посаду спікера Народних зборів 44-го скликання з 19.04.2017 по 17.11.2017. Його кандидатура на посаду голови Рахункової палати надійшла від ГЄРБ, і він був обраний 28 липня 2023 року.

У неділю очільниця МЗС Болгарії Марія Габріель, яка представляє правоцентристську партію ГЄРБ, заявила, що зніме свою кандидатуру на посаду прем'єра після провалу переговорів про формування уряду.

Габріель погодилася спробувати сформувати уряд після відставки прем'єр-міністра Ніколая Денкова з партії "Продовжуємо зміни" 5 березня. Це мало б дозволити ГЄРБ очолити уряд протягом дев'яти місяців, як було домовлено після тогорічних виборів.

Однак Габріель відзначила, що домовленостей з партією "Подовжуємо зміни" досягнути не вдалося – каменем спотикання стала посада міністра внутрішніх справ.

Після цього уряд відмовилась сформувати друга за величиною парламентська група "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".

Після провалу трьох спроб сформувати уряд країну чекають дострокові вибори.