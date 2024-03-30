Президент Болгарии определился с кандидатом на пост главы временного правительства

Президент Болгарии Румен Радев выбрал председателя Счетной палаты Димитара Главчева кандидатом на должность исполняющего обязанности премьер-министра.

Об этом стало известно поздно вечером в пятницу, 29 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Дневник".

Радев встретится с Главчевым уже в субботу, чтобы поручить ему предложить состав кабинета министров.

Димитар Главчев

Встречи с потенциальными кандидатами на определенную конституцией должность Радев проводил в течение последних полутора дней сразу после того, как партия "Есть такой народ" приняла и вернула третий мандат на формирование правительства.

Отмечается, что скорость формирования временного правительства теперь будет зависеть от исполняющего обязанности премьера.

Димитар Главчев является председателем Счетной палаты. До этого он был депутатом от партии ГЕРБ в нескольких парламентах. Он также занимал должность спикера Народного собрания 44-го созыва с 19.04.2017 по 17.11.2017. Его кандидатура на должность председателя Счетной палаты поступила от ГЕРБ, и он был избран 28 июля 2023 года.

В воскресенье глава МИД Болгарии Мария Габриэль, которая представляет правоцентристскую партию ГЕРБ, заявила, что снимет свою кандидатуру на пост премьера после провала переговоров о формировании правительства.

Габриэль согласилась попытаться сформировать правительство после отставки премьер-министра Николая Денкова из партии "Продолжаем перемены" 5 марта. Это должно было бы позволить ГЕРБ возглавить правительство в течение девяти месяцев, как было договорено после прошлогодних выборов.

Однако Габриэль отметила, что договоренностей с партией "Продолжаем изменения" достичь не удалось – камнем преткновения стала должность министра внутренних дел.

После этого правительство отказалась сформировать вторая по величине парламентская группа "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария".

После провала трех попыток сформировать правительство страну ждут досрочные выборы.