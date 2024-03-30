Виробник Taurus критикує німецький уряд за повільне укладання оборонних контрактів

Збройова компанія MBDA, виробник ракет Taurus, наполягає на прискоренні прийняття німецьким урядом рішень щодо замовлень для промисловості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Ми можемо зробити це набагато краще і швидше тут, в Німеччині", – заявив керівник німецької дочірньої компанії Томас Готтшильд. Спільне підприємство Airbus, BAE Systems і Leonardo є, серед іншого, виробником крилатої ракети Taurus і зенітних ракет Patriot.

Готтшильд зазначив, що ракети Taurus більше не вироблятимуться, оскільки оборонна промисловість не має права виробляти запаси без замовлень.

"Це виклик для нашої промисловості, коли виробництво переривається, як у випадку з Taurus. У таких випадках наші постачальники, які часто є малими та середніми компаніями, зупиняють виробництво", – зазначив він.

З новими замовленнями постачальникам доведеться спочатку переорієнтуватися і забезпечити себе, наприклад, сировиною. Зважаючи на високий попит у всьому світі, існують вузькі місця, особливо щодо сировини для вибухових речовин.

"Збройова промисловість потребує базового завантаження виробництва", – сказав Готтшильд.

"Цього достатньо для того, щоб мати сенс підтримувати ланцюги поставок, підтримувати випробувальне обладнання на сучасному рівні і підтримувати компетентність працівників", – додав він.

Як позитивний приклад він навів замовлення від кількох земель на 1000 ракет Patriot, над якими працює MBDA і які будуть вироблені її американським партнером Raytheon в Шробенхаузені: "Ми поставимо перші ракети Patriot протягом трьох років".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зізнався, що отримує "роздратовані коментарі" від Німеччини, коли Україна закликає Берлін передати далекобійні ракети Taurus.

Раніше німецький канцлер Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.

Також ЗМІ писали, що причиною можуть бути особливості ціленаведення ракет.