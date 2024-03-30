Производитель Taurus критикует немецкое правительство за медленное заключение оборонных контрактов

Оружейная компания MBDA, производитель ракет Taurus, настаивает на ускорении принятия немецким правительством решений по заказам для промышленности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Мы можем сделать это гораздо лучше и быстрее здесь, в Германии", – заявил руководитель немецкой дочерней компании Томас Готтшильд. Совместное предприятие Airbus, BAE Systems и Leonardo является, среди прочего, производителем крылатой ракеты Taurus и зенитных ракет Patriot.

Готтшильд отметил, что ракеты Taurus больше не будут производиться, поскольку оборонная промышленность не имеет права производить запасы без заказов.

"Это вызов для нашей промышленности, когда производство прерывается, как в случае с Taurus. В таких случаях наши поставщики, которые часто являются малыми и средними компаниями, останавливают производство", – отметил он.

С новыми заказами поставщикам придется сначала переориентироваться и обеспечить себя, например, сырьем. Учитывая высокий спрос во всем мире, существуют узкие места, особенно в отношении сырья для взрывчатых веществ.

"Оружейная промышленность нуждается в базовой загрузке производства", – сказал Готтшильд.

"Этого достаточно для того, чтобы иметь смысл поддерживать цепи поставок, поддерживать испытательное оборудование на современном уровне и поддерживать компетентность работников", – добавил он.

В качестве положительного примера он привел заказ от нескольких земель на 1000 ракет Patriot, над которыми работает MBDA и которые будут произведены ее американским партнером Raytheon в Шробенхаузене: "Мы поставим первые ракеты Patriot в течение трех лет".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признался, что получает "раздраженные комментарии" от Германии, когда Украина призывает Берлин передать дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят по Москве.

Также СМИ писали, что причиной могут быть особенности целеуказания ракет.