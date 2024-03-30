Боррель: Рішучість ЄС захищати Україну лише посилюватиметься

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на останні удари РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

"Через два роки після звільнення Бучі Росія повторює масовані атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України, щоб підірвати економіку та стійкість українського народу.

Рішучість ЄС захищати Україну буде лише посилюватися", – написав Боррель.

Two years after Bucha was liberated, Russia is repeating massive attacks against civilians and Ukraine's energy infrastructure to undermine the economy and the resilience of the Ukrainian people.



The EU's resolve to defend Ukraine will only become stronger. – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 30, 2024

Нагадаємо, у Білому домі на тлі російських атак на українську енергосистему вкотре закликали Палату представників Конгресу США схвалити допомогу Україні, яка б забезпечила постачання нових засобів ППО Києву.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський укотре закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать її можливості на полі бою.