Боррель: Решимость ЕС защищать Украину будет только усиливаться

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал на последние удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

"Через два года после освобождения Бучи Россия повторяет массированные атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы подорвать экономику и устойчивость украинского народа.

Решимость ЕС защищать Украину будет только усиливаться", – написал Боррель.

Two years after Bucha was liberated, Russia is repeating massive attacks against civilians and Ukraine's energy infrastructure to undermine the economy and the resilience of the Ukrainian people.



The EU's resolve to defend Ukraine will only become stronger.