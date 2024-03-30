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Боррель: Решимость ЕС защищать Украину будет только усиливаться

Новости — Суббота, 30 марта 2024, 12:01 — Иванна Костина

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал на последние удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

"Через два года после освобождения Бучи Россия повторяет массированные атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы подорвать экономику и устойчивость украинского народа.

Решимость ЕС защищать Украину будет только усиливаться", – написал Боррель.

Напомним, в Белом доме на фоне российских атак на украинскую энергосистему в очередной раз призвали Палату представителей Конгресса США одобрить помощь Украине, которая бы обеспечила поставки новых средств ПВО Киеву.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование на помощь Украине, объяснив, что от этого зависят ее возможности на поле боя.

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Боррель Война с РФ