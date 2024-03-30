Боррель: Решимость ЕС защищать Украину будет только усиливаться

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал на последние удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

"Через два года после освобождения Бучи Россия повторяет массированные атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы подорвать экономику и устойчивость украинского народа.

Решимость ЕС защищать Украину будет только усиливаться", – написал Боррель.

Two years after Bucha was liberated, Russia is repeating massive attacks against civilians and Ukraine's energy infrastructure to undermine the economy and the resilience of the Ukrainian people.



The EU's resolve to defend Ukraine will only become stronger. – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 30, 2024

Напомним, в Белом доме на фоне российских атак на украинскую энергосистему в очередной раз призвали Палату представителей Конгресса США одобрить помощь Украине, которая бы обеспечила поставки новых средств ПВО Киеву.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование на помощь Украине, объяснив, что от этого зависят ее возможности на поле боя.