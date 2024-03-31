Ексглава контррозвідки Німеччини судитиметься зі своїм колишнім відомством

Колишній глава Федерального відомства з охорони конституції Німеччини (BfV) Ганс-Георг Маасен подав до суду на своє колишнє відомство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

У коментарі агентству Маасен розповів, що у п’ятницю ввечері до Кельнського адміністративного суду було подано позов проти відомства.

Маасен звинувачує міністерку внутрішніх справ Ненсі Фезер у використанні внутрішньої розвідки "для стеження за опонентами уряду".

"Опоненти уряду не є ворогами конституції. Роблячи це, вона серйозно порушує свої службові обов'язки і завдає шкоди ліберальній демократії", – сказав Маасен, додавши, що це спонукало його подати скаргу.

За його словами, Фезер "нестерпна" на посаді міністра внутрішніх справ і повинна бути "негайно відсторонена від посади".

Агентство отримало витяги з позову, згідно з якими Маасен звинувачує Федеральне відомство з охорони конституції в незаконній і неконституційній поведінці через збір інформації про свого колиншього очільника.

Маасен вимагає від відомства утриматися від збору, аналізу, запиту і зберігання інформації, персональних даних, відомостей, повідомлень і документів, що стосуються нього.

Про збір BfV інформації про Маасена ЗМІ повідомляли 2022 року й пов'язували це з розслідуванням справи про спробу заколоту в Німеччині. Також відомство визнало Маасена праворадикальним екстремістом через антисемітські й антиіммігрантські погляди.

Ганс-Георг Маасен був президентом Федерального відомства із захисту конституції з 2012 по 2018 рік. Він був змушений піти у відставку через суперечливі заяви після ультраправих заворушень у Хемніці.

Наразі Маасен очолює правоконсервативний "Союз цінностей", який планує перетворити у нову політичну партію.

Про те, чи вдасться йому це зробити, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Проти України та з досвідом контррозвідки: як у Німеччині створюють нову антизахідну партію.