Экс-глава контрразведки Германии будет судиться со своим бывшим ведомством

Бывший глава Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV) Ганс-Георг Маасен подал в суд на свое бывшее ведомство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В комментарии агентству Маасен рассказал, что в пятницу вечером в Кельнский административный суд был подан иск против ведомства.

Маасен обвиняет министра внутренних дел Нэнси Фезер в использовании внутренней разведки "для слежки за оппонентами правительства".

"Оппоненты правительства не являются врагами конституции. Делая это, она серьезно нарушает свои служебные обязанности и наносит вред либеральной демократии", – сказал Маасен, добавив, что это побудило его подать жалобу.

По его словам, Фезер "невыносима" на посту министра внутренних дел и должна быть "немедленно отстранена от должности".

Агентство получило выдержки из иска, согласно которым Маасен обвиняет Федеральное ведомство по охране конституции в незаконном и неконституционном поведении из-за сбора информации о своем бывшем главе.

Маасен требует от ведомства воздержаться от сбора, анализа, запроса и хранения информации, персональных данных, сведений, сообщений и документов, касающихся его.

О сборе BfV информации о Маасене СМИ сообщали еще в прошлом году и связывали это с расследованием дела о попытке мятежа в Германии. Также ведомство признало Маасена праворадикальным экстремистом из-за антисемитских и антииммигрантских взглядов.

Ганс-Георг Маасен был президентом Федерального ведомства по защите конституции с 2012 по 2018 год. Он был вынужден уйти в отставку из-за противоречивых заявлений после ультраправых беспорядков в Хемнице.

Сейчас Маасен возглавляет правоконсервативный "Союз ценностей", который планирует превратить в новую политическую партию.

О том, удастся ли ему это сделать, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Против Украины и с опытом контрразведки: как в Германии создают новую антизападную партию.