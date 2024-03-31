Байден запропонував Трампу зіграти в гольф

Президент США Джо Байден запропонував своєму майбутньому супернику на виборах Дональду Трампу зіграти в гольф.

Про це Байден написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Нинішній очільник Білого дому опублікував відео, зняте 28 березня на заході зі збору коштів.

Ведучий жартома зазначив, що Байден жодного разу не вигравав чемпіонат із гольфу, який Трамп влаштовує у своїй резиденції в Палм-Біч.

У відповідь Байден розповів, що вперше запропонував Трампу зіграти в гольф ще 2016 року – в 2016 році.

"Дональде, моя пропозиція зіграти в гольф залишається в силі. Я дам тобі фору у три удари, якщо ти сам носитимеш свою сумку", – підписав ролик Байден.

Нещодавно Байден пожартував над Трампом, говорячи про майбутні президентські вибори у США.

"Один кандидат занадто старий і психічно непридатний для того, щоб бути президентом. Інший – це я", – сказав президент США.

Сам Трамп у розпал передвиборчої кампанії та зі зростанням витрат на його численні судові справи почав продавати американцям Біблії.