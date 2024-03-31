Байден предложил Трампу сыграть в гольф

Президент США Джо Байден предложил своему будущему сопернику на выборах Дональду Трампу сыграть в гольф.

Об этом Байден написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Нынешний глава Белого дома опубликовал видео, снятое 28 марта на мероприятии по сбору средств.

Ведущий в шутку отметил, что Байден ни разу не выигрывал чемпионат по гольфу, который Трамп устраивает в своей резиденции в Палм-Бич.

В ответ Байден рассказал, что впервые предложил Трампу сыграть в гольф еще в 2016 году – в 2016 году.

"Дональд, мое предложение сыграть в гольф остается в силе. Я дам тебе фору в три удара, если ты сам будешь носить свою сумку", – подписал ролик Байден.

Недавно Байден пошутил над Трампом, говоря о предстоящих президентских выборах в США.

"Один кандидат слишком стар и психически непригоден для того, чтобы быть президентом. Другой – это я", – сказал президент США.

Сам Трамп в разгар предвыборной кампании и с ростом расходов на его многочисленные судебные дела начал продавать американцам Библии.