У Гренландії подали до суду на Данію за примусову контрацепцію в 1960-70-х роках

Група жінок корінного народу Гренландії подала до суду на Данію за примусову контрацепцію у 1960-70-х роках та вимагає загальної компенсації у розмірі майже 43 млн крон (6,3 млн доларів).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Група зі 143 жінок-інуїтів стверджує, що данські органи охорони здоров'я порушили їхні права людини, коли встановили їм внутрішньоматкові засоби контрацепції, відомі як спіралі.

Деякі з жінок, серед яких було багато підлітків, не знали про те, що сталося, або не давали згоди на втручання, йдеться в матеріалі.

Метою цих заходів нібито було обмежити зростання населення Гренландії шляхом запобігання вагітності. На той час кількість населення на арктичному острові стрімко зростала завдяки кращим умовам життя та медичному обслуговуванню.

Данська влада стверджує, що в період з 1960-х до середини 1970-х років спіральні імплантати отримали 4500 жінок і дівчат – за деякими даними, половина фертильних жінок Гренландії.

У вересні 2022 року уряди Данії та Гренландії розпочали розслідування цієї програми, результати якого мають бути відомі наступного року.

Водночас адвокат жінок Мадс Праммінг заявив, що вони не будуть чекати до того часу, зазначивши, що для них єдиний варіант – це шукати справедливості через суд.

"Найстаршій з нас більше 80 років, і тому ми не можемо більше чекати. Поки ми живі, ми хочемо повернути собі самоповагу і повагу до нашої утроби", – сказала в інтерв'ю гренландському громадському мовнику KNR одна з жінок, які подали до суду, Ная Ліберт.

Минулого року 67 жінок подали перший позов проти Данії через примусову контрацепцію. Копенгаген запропонував психіатричні консультації для постраждалих.

Гренландія, яка є частиною данського королівства, була колонією під короною Данії до 1953 року, коли стала провінцією скандинавської країни.

У 1979 році острову було надано самоврядування, а через 30 років Гренландія стала самоврядною одиницею. Втім, Данія зберігає контроль над її зовнішніми та оборонними справами. У 1992 році Гренландія перебрала від Копенгагена контроль над сектором охорони здоров'я.

Раніше міністерка соціальних справ Данії Пернілле Розенкранц-Тейль вибачилася від імені держави за жорстоке поводження, якого зазнавали в країні люди з інвалідністю протягом десятиліть.

Перед цим президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив вибачення за злочини, скоєні під час колоніального правління країни в африканській Танзанії.