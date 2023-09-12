Данія вибачилася за десятиліття жорстокого поводження з людьми з інвалідністю

Міністерка соціальних справ Данії Пернілле Розенкранц-Тейль у понеділок вибачилася від імені держави за жорстоке поводження, якого зазнавали в країні люди з інвалідністю протягом десятиліть.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Тисячі дітей і дорослих з інвалідністю з 1933 по 1980 роки поміщали в державні установи, де ті зазнали знущань, таких як примусова стерилізація і сексуальне насильство.

Загалом близько 15 тисяч дітей та дорослих з широким спектром інвалідності були відправлені до таких установ.

Серед причин, наведених для розміщення їх під "особливу опіку", було те, що це "захистить суспільство" – це ідея євгеніки, в основі якої лежить мета поліпшення генетичної якості людської популяції. Ця ідея історично використовувалася для виключення або цілеспрямованого знищення певних груп, які вважалися неповноцінними. Таких переконань дотримувалися, зокрема, нацисти під час Голокосту.

У Данії в державні установи поміщали людей з інвалідністю, такими як сліпота, епілепсія, фізичні або розумові вади.

З 1929 по 1967 рік примусову стерилізацію проводили також щодо психічно хворих пацієнтів. До 1989 року пацієнти також повинні були отримувати спеціальний дозвіл від влади на одруження.

Попередній уряд Данії замовив розслідування, яке у 2020 році виявило низку зловживань у державних центрах. Вони включали насильство, зокрема психологічне та сексуальне, а також серйозні помилки в лікуванні.

У 1980 році парламент децентралізував сектор спеціальної опіки і передав відповідальність місцевим органам влади.

Розенкранц-Тейль назвала період зловживань "однією з найчорніших сторінок в історії Данії".

"Суспільство має піклуватися про громадян, а тут сталося навпаки", – сказала міністерка.

"Звичайно, ми не можемо змінити минуле вибаченнями. Але ми можемо взяти на себе відповідальність за те, що сталося, і ми можемо визнати, що було зроблено неправильно. Від імені данської держави, від імені уряду: Вибачте", – сказала вона.

"Те, що сталося з вами, є набагато нижчим від тієї Данії, в яку ми віримо. Ми ніколи не забудемо того, що з вами сталося – і те, що з вами сталося, ніколи не повториться", – запевнила міністерка на заході, організованому для близько 50 жертв політики того періоду в західному місті Хорсенс.

Як повідомляли, цього літа у Німеччині спалахнуло обурення через політика, який хоче "викинути" зі шкіл дітей з інвалідністю.

А в Румунії провели перестановки в уряді після відставок через скандал із "притулками жахів".