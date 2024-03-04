В Гренландии подали в суд на Данию за принудительную контрацепцию в 1960-70-х годах

Группа женщин коренного народа Гренландии подала в суд на Данию за принудительную контрацепцию в 1960-70-х годах и требует общей компенсации в размере почти 43 млн крон (6,3 млн долларов).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Группа из 143 женщин-инуитов утверждает, что датские органы здравоохранения нарушили их права, когда установили им внутриматочные средства контрацепции, известные как спирали.

Некоторые из женщин, среди которых было много подростков, не знали о том, что произошло, или не давали согласия на вмешательство, говорится в материале.

Целью этих мер якобы было ограничить рост населения Гренландии путем предотвращения беременности. В то время количество населения на арктическом острове стремительно росло благодаря лучшим условиям жизни и медицинскому обслуживанию.

Датские власти утверждают, что в период с 1960-х до середины 1970-х годов спиральные имплантаты получили 4500 женщин и девушек – по некоторым данным, половина фертильных женщин Гренландии.

В сентябре 2022 года правительства Дании и Гренландии начали расследование этой программы, результаты которого должны быть известны в следующем году.

В то же время адвокат женщин Мадс Прамминг заявил, что они не будут ждать до того времени, отметив, что для них единственный вариант – это искать справедливости через суд.

"Самой старшей из нас больше 80 лет, и поэтому мы не можем больше ждать. Пока мы живы, мы хотим вернуть себе самоуважение и уважение к нашей утробе", – сказала в интервью гренландскому общественному вещателю KNR одна из женщин, подавших в суд, Ная Либерт.

В прошлом году 67 женщин подали первый иск против Дании из-за принудительной контрацепции. Копенгаген предложил психологические консультации для пострадавших.

Гренландия, которая является частью датского королевства, была колонией под короной Дании до 1953 года, когда стала провинцией скандинавской страны.

В 1979 году острову было предоставлено самоуправление, а через 30 лет Гренландия стала самоуправляемой единицей. Впрочем, Дания сохраняет контроль над ее внешними и оборонными делами. В 1992 году Гренландия взяла от Копенгагена контроль над сектором здравоохранения.

Ранее министр социальных дел Дании Пернилле Розенкранц-Тейль извинилась от имени государства за жестокое обращение, которому подвергались в стране люди с инвалидностью в течение десятилетий.

Перед этим президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения за преступления, совершенные во время колониального правления страны в африканской Танзании.