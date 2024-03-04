Кулеба звернув увагу глави МЗС Польщі на вплив імпорту зерна з РФ на європейський ринок

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Радославом Сікорським.

Як пише "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter (X).

Під час розмови, зокрема, йшлося про результати візиту Сікорського до США.

Кулеба подякував польському колезі за його зусилля у просуванні важливих рішень у Конгресі.

"Я також наголосив на важливості приділення більшої уваги дестабілізаційному впливу імпорту російського зерна на європейський ринок", – зазначив український міністр.

Міністри також обмінялися думками за підсумками нещодавнього Паризького саміту. Кулеба привітав початок важливої дискусії щодо способів забезпечення європейської безпеки шляхом посилення підтримки України та наголосив на важливості вжиття рішучих дій без зволікань.

Під час розмови також обговорювали збільшення поставок зброї в Україну, з особливим акцентом на артилерійських боєприпасах та засобах протиповітряної оборони для кращого захисту наших військ від атак російської авіації та безпілотників.

"Я вдячний Польщі за забезпечення безперебійної доставки військової та гуманітарної допомоги через кордон. Ми обоє позитивно відзначили взаємодію між профільними міністерствами обох країн у пошуку рішень для врегулювання ситуації на українсько-польському кордоні", – додав Кулеба.

Нагадаємо, численні фермерські протести відбуваються по всій Польщі. Їхні учасники блокують дороги, автостради, автомагістралі та прикордонні переходи з Україною.

Фермери виступають проти напливу українських товарів, а також проти європейської політики, пов'язаної з так званим "Зеленим курсом" ЄС.

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