Кулеба обратил внимание главы МИД Польши на влияние импорта зерна из РФ на европейский рынок
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим польским коллегой Радославом Сикорским.
Как пишет "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter (X).
Во время разговора, в частности, речь шла о результатах визита Сикорского в США.
Кулеба поблагодарил польского коллегу за его усилия в продвижении важных решений в Конгрессе.
"Я также отметил важность уделения большего внимания дестабилизирующему влиянию импорта российского зерна на европейский рынок", – отметил украинский министр.
Министры также обменялись мнениями по итогам недавнего Парижского саммита. Кулеба приветствовал начало важной дискуссии о способах обеспечения европейской безопасности путем усиления поддержки Украины и подчеркнул важность принятия решительных действий без промедлений.
Во время разговора также обсуждали увеличение поставок оружия в Украину, с особым акцентом на артиллерийских боеприпасах и средствах противовоздушной обороны для лучшей защиты наших войск от атак российской авиации и беспилотников.
"Я благодарен Польше за обеспечение бесперебойной доставки военной и гуманитарной помощи через границу. Мы оба положительно отметили взаимодействие между профильными министерствами обеих стран в поиске решений для урегулирования ситуации на украинско-польской границе", – добавил Кулеба.
Напомним, многочисленные фермерские протесты происходят по всей Польше. Их участники блокируют дороги, автострады, автомагистрали и пограничные переходы с Украиной.
Фермеры выступают против наплыва украинских товаров, а также против европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом" ЕС.
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