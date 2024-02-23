Білий дім про санкції проти РФ через смерть Навального: Це лише початок

Адміністрація президента США Джо Байдена планує інші заходи у відповідь на смерть російського опозиціонера Алексєя Навального в колонії минулого тижня, окрім оголошених 23 лютого санкцій.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За словами Кірбі, "ви можете очікувати на подальші дії адміністрації щодо притягнення Кремля до відповідальності за смерть Навального".

"Сьогоднішній день був лише початком", – додав він, не уточнивши, якими можуть бути ці дії.

Раніше президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.

Серед іншого, Державний департамент США 23 лютого оголосив про санкції проти трьох росіян, які були причетні до тортур над Навальним.

Нагадаємо, Євросоюз обіцяє накласти санкції проти причетних до смерті Навального.