Канада оголосила про нові санкції проти РФ через смерть Навального

Канада у неділю оголосила про новий раунд санкцій проти Росії через смерть опозиціонера Алексєя Навального.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Нові санкції спрямовані проти шести посадовців, зокрема вищих посадових осіб та високопоставлених співробітників прокуратури, а також судової та пенітенціарної служб, йдеться в заяві міністерки закордонних справ Канади Мелані Джолі.

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ. У західних країнах відповідальність за це поклали на російську владу та особисто президента РФ Владіміра Путіна.

Раніше вісім країн Європейського Союзу закликали накласти санкції на російських прокурорів, суддів і співробітників пенітенціарної системи у зв'язку зі смертю раніше цього місяця російського опозиціонера Алексєя Навального.

Перед цим Євросоюз обіцяв накласти санкції проти причетних до смерті Навального.

Водночас головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального.

Державний департамент США 23 лютого оголосив про санкції проти трьох росіян, які були причетні до тортур над Навальним.