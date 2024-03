СМИ: ЕС готовит санкции против 30 россиян и компаний из-за смерти Навального

Страны Евросоюза готовят пакет санкций против около 30 россиян и российских компаний из-за смерти заключенного критика Путина Алексея Навального.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

По его данным, в ЕС в ответ на смерть Навального готовят запрет на въезд и замораживание активов около 30 физических лиц-граждан РФ и российских компаний.

🇪🇺 member states are currently preparing sanctions (visa bans & asset freezes) on people responsible for the death of @navalny. some 30 or so 🇷🇺individuals/entities. should be ready for adoption when EU foreign ministers meet on 18 March