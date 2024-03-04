СМИ: ЕС готовит санкции против 30 россиян и компаний из-за смерти Навального

Страны Евросоюза готовят пакет санкций против около 30 россиян и российских компаний из-за смерти заключенного критика Путина Алексея Навального.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

По его данным, в ЕС в ответ на смерть Навального готовят запрет на въезд и замораживание активов около 30 физических лиц-граждан РФ и российских компаний.

🇪🇺 member states are currently preparing sanctions (visa bans & asset freezes) on people responsible for the death of @navalny. some 30 or so 🇷🇺individuals/entities. should be ready for adoption when EU foreign ministers meet on 18 March March 4, 2024

Эти меры должны быть готовы для согласования на встрече министров иностранных дел стран ЕС 18 марта.

Напомним, ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального.

После смерти Навального в колонии многие западные страны вызвали российских послов.

Британия первой объявила новые санкции против России в ответ на смерть Навального, следом дополнительные санкции наложили Соединенные Штаты и Канада.