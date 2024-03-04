Що німецькі генерали говорили про ракети Taurus для ЗСУ та як РФ могла перехопити їхню розмову

У Міноборони Німеччини визнали, що розмова керівництва ВПС Німеччини, яка стосувалася варіантів передачі й параметрів застосування ракет Taurus в Україні – у тому числі з ударами по керченському мосту, справді відбулася та була перехоплена росіянами.

Хоча не виключили, що у запис та його розшифровку могли внести зміни.

Ці новини приголомшили німецьке суспільство та змусили серйозно замислитися про надійність захисту секретної інформації, адже стало очевидним, що ворог слухає розмови, яких чути не повинен.

Про цей злив і його можливі наслідки – в цікавій статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Taurus для "Кримського мосту": всі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів. Далі – короткий її виклад.

У п’ятницю вранці російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала у своєму Telegram-каналі пост, в якому анонсувала публікацію аудіозапису, що отримала нібито від "товаришів у погонах".

"На цьому цікавому записі високопоставлені офіцери Бундесверу обговорюють, як вони будуть бомбити Кримський міст. І як би їм так спритніше це зробити, щоб при цьому їхній Шольц міг продовжувати говорити, що його хата скраю", – написала пропагандистка.

Згодом вона виклала розшифровку ймовірно секретної розмови німецьких військових, а пізніше й сам анонсований нею 38-хвилинний аудіозапис.

Йдеться про одну, але тривалу розмову, в якій, як стверджується, беруть участь четверо німецьких військових високопосадовців.

Німецька преса невдовзі уточнила з посиланням на свої джерела, що переговори проходили не захищеною лінією зв'язку, а через платформу для проведення відеоконференцій WebEx. Це такий собі аналог Zoom, але без китайського "коріння", тому WebEx широко використовують німецькі військові.

Один з учасників бесіди, Франк Грефе, на момент розмови перебував у Сінгапурі у готельному номері, й не виключено, що це стало вирішальним фактором для компрометації переговорів.

Згодом Міноборони офіційно визнали факт розмови.

"За нашою оцінкою, розмова між посадовцями ВПС була перехоплена. Наразі ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни до записаної чи письмової версії, яка поширюється у соціальних мережах", – заявила у суботу речниця оборонного міністерства Німеччини.

Судячи з запису, мета переговорів – підготувати коротку доповідь для міністра оборони Бориса Пісторіуса про потенційні параметри застосування ракет Taurus в Україні; оцінити головні проблеми та ризики; з’ясувати необхідність участі німецьких військових у майбутніх операціях. Останнє пояснення звучить від Шольца як публічний "аргумент" проти постачання ракет в Україну.

Утім, керівник ВПС Інго Герхартц не виключає, що канцлер все ж дасть зелене світло. Значна частина розмови присвячена аналізу і обговоренню того, "до яких наслідків це може призвести".

Однією з тем стали потенційні цілі для ракет та їхня кількість, яку варто надати Україні – наприклад, це може бути варіант двох траншів по 50 ракет. При цьому Німеччина не збирається передавати всі ракети Taurus, яких у неї на озброєнні близько 600.

Щодо цілей згадуються "міст на сході та склади боєприпасів".

Жодної згадки про Крим у розмові немає, але не секрет, що в ЗСУ є сподівання на ракети Taurus саме для руйнування кримських мостів, а передусім мосту через Керченську протоку. Згадки німецьких військових про масштабність мосту є непрямим підтвердженням того, що йдеться саме про нього, лише з хибною назвою.

Депутат Бундестагу від опозиційної ХДС та експерт з оборонних питань Родеріх Кізеветтер переконаний, що розмову навмисно злили саме зараз, щоб запобігти поставці Taurus. А крім того, очевидно, що РФ прагне внести ще більше турбулентності й сум’яття в і без того гарячі дебати щодо ракет.

Утім, наслідки публікації можуть виявитися і протилежними задуму.

Флоріан Ган, представник фракції ХДС/ХСС з оборонної політики наголошує, що у злитій розмові керівництво ВПС нібито чітко дійшли висновку, що Україна може використовувати Taurus без участі Німеччини.

Докладніше – у матеріалі Христини Бондарєвої Taurus для "Кримського мосту": всі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів.