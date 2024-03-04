Что немецкие генералы говорили о ракетах Taurus для ВСУ и как РФ могла перехватить их разговор

В Минобороны Германии признали, что разговор руководства ВВС страны, который касался вариантов передачи и параметров применения ракет Taurus в Украине – в том числе с ударами по керченскому мосту, действительно состоялся и был перехвачен россиянами.

Хотя не исключили, что в запись и ее расшифровку могли внести изменения.

Эти новости потрясли немецкое общество и заставили серьезно задуматься о надежности защиты секретной информации, ведь стало очевидным, что враг слушает разговоры, которых слышать не должен.

Об этом сливе и его возможных последствиях – в интересной статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Taurus для "Крымского моста": все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов. Далее – краткое ее изложение.

В пятницу утром российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором анонсировала публикацию аудиозаписи, полученной якобы от "товарищей в погонах".

"На этой интересной записи высокопоставленные офицеры Бундесвера обсуждают, как они будут бомбить Крымский мост. И как бы им так ловчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю", – написала пропагандистка.

Впоследствии она выложила расшифровку вероятно секретного разговора немецких военных, а позже и саму анонсированную ею 38-минутную аудиозапись.

Речь идет об одном, но длительном разговоре, в котором, как утверждается, участвуют четверо немецких военных чиновников.

Немецкая пресса вскоре уточнила со ссылкой на свои источники, что переговоры проходили не по защищенной линии связи, а через платформу для проведения видеоконференций WebEx. Это некий аналог Zoom, но без китайских "корней", поэтому WebEx широко используют немецкие военные.

Один из участников беседы, Франк Грефе, на момент разговора находился в Сингапуре в гостиничном номере, и не исключено, что это стало решающим фактором для компрометации переговоров.

Впоследствии Минобороны официально признали факт разговора.

"По нашей оценке, разговор между должностными лицами ВВС был перехвачен. Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая распространяется в социальных сетях", – заявила в субботу пресс-секретарь оборонного министерства Германии.

Судя по записи, цель переговоров – подготовить краткий доклад для министра обороны Бориса Писториуса о потенциальных параметрах применения ракет Taurus в Украине; оценить главные проблемы и риски; выяснить необходимость участия немецких военных в будущих операциях. Последнее объяснение звучит от Шольца как публичный "аргумент" против поставок ракет в Украину.

Впрочем, руководитель ВВС Инго Герхартц не исключает, что канцлер все же даст зеленый свет. Значительная часть разговора посвящена анализу и обсуждению того, "к каким последствиям это может привести".

Одной из тем стали потенциальные цели для ракет и их количество, которое стоит предоставить Украине – например, это может быть вариант двух траншей по 50 ракет. При этом Германия не собирается передавать все ракеты Taurus, которых у нее на вооружении около 600.

Относительно целей упоминаются "мост на востоке и склады боеприпасов".

Никакого упоминания о Крыме в разговоре нет, но не секрет, что у ВСУ есть надежда на ракеты Taurus именно для разрушения крымских мостов, а прежде всего моста через Керченский пролив. Упоминания немецких военных о масштабности моста является косвенным подтверждением того, что речь идет именно о нем, только с ложным названием.

Депутат Бундестага от оппозиционной ХДС и эксперт по оборонным вопросам Родерих Кизеветтер убежден, что разговор намеренно слили именно сейчас, чтобы предотвратить поставку Taurus. А кроме того, очевидно, что РФ стремится внести еще больше турбулентности и сумятицы в и без того горячие дебаты по ракетам.

Впрочем, последствия публикации могут оказаться и противоположными замыслу.

Флориан Ган, представитель фракции ХДС/ХСС по оборонной политике отмечает, что в слитом разговоре руководство ВВС якобы четко пришли к выводу, что Украина может использовать Taurus без участия Германии.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Taurus для "Крымского моста": все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов.