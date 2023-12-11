Суд Польщі назвав незаконними проміжні заходи Суду ЄС у спорах Варшави з Єврокомісією

Польський Конституційний суд у понеділок оголосив неконституційними правила Європейського Союзу, на підставі яких Суд ЄС раніше наклав на Польщу штрафні санкції у справі про шахту в Турові й колишньої Дисциплінарної палати Верховного суду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Суддя Конституційного трибуналу Польщі Збігнев Єнджеєвський заявив, що збереження в силі норми права ЄС, яка стала предметом розгляду, може призвести до ситуації, в якій "Республіка Польща перестане функціонувати як суверенна держава".

"Договір про функціонування ЄС сформульований таким чином, що з нього жодним чином не випливає, що штрафи такого роду можуть бути накладені в межах провадження щодо забезпечення дотримання тимчасового заходу", – заявив суддя.

Клопотання до Конституційного трибуналу Польщі ще в листопаді 2021 року подав тодішній міністр юстиції Збігнев Зьобро. Подання сталось після накладення Судом ЄС двох фінансових санкцій на Польщу за шахту в Турові та на тодішню Дисциплінарну палату Верховного суду.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2021 року Суд Євросоюзу зобов'язав Польщу виплачувати Європейській комісії штраф у розмірі один мільйон євро на день за відмову призупинити застосування законодавства про повноваження тодішньої Дисциплінарної палати Верховного суду – яка, на думку суддів, суперечила верховенству права й праву Євросоюзу.

У квітні 2023 року штраф зменшили до 500 тисяч євро на день.

Перед тим, у вересні 2021 року, Суд ЄС зобов’язав Польщу виплачувати Єврокомісії 500 тисяч євро на день за невиконання тимчасових заходів і відмову припинити видобуток бурого вугілля на шахті в Турові, який вимагала Чехія через занепокоєння екологією.

Пізніше, в лютому 2022-го, Варшава й Прага досягли домовленості щодо суперечливої шахти.