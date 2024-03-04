В Польше инициировали реформу Конституционного трибунала, который критиковали в ЕС

Министр юстиции Польши Адам Боднар 4 марта объявил о ряде мер, направленных на "исправление ситуации" в Конституционном трибунале и "восстановление верховенства права" после противоречивых реформ, осуществленных предыдущей властью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как рассказал Боднар журналистам, новый пакет мер может привести к "исправлению ситуации в Конституционном суде" и "связан в целом с процессом восстановления верховенства права".

Меры предусматривают принятие парламентом Польши постановления о неправомерном избрании некоторых судей Конституционного трибунала.

Прежде всего речь идет о председателе Трибунала Юлии Пшилебской, которую поддерживает бывшая партия власти "Право и справедливость" и которая, по мнению действующего правительства, занимает эту должность незаконно. В течение многих лет суд под руководством Пшилебской ставил под сомнение верховенство права ЕС над национальным законодательством.

Предложенные Боднаром меры также предусматривают принятие законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно "перезагрузки" суда путем увольнения нынешних судей и замены их новоизбранными лицами. Такая поправка возможна только при поддержке "Права и справедливости", которая уже заявила, что не будет за нее голосовать.

Парламент начнет обсуждение реформы Конституционного трибунала, начиная с 6 марта.

Этот шаг отражает изменение тональности польской власти после избрания премьером проевропейского лидера "Гражданской платформы" Дональда Туска и курс на налаживание отношений с ЕС.

На прошлой неделе Брюссель официально одобрил выделение Польше средств ЕС в размере до 137 миллиардов евро после того, как Варшава достигла прогресса в судебной реформе.